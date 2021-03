Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique la défaite contre l'Ecosse !

Publié le 27 mars 2021 à 21h35 par A.D. mis à jour le 27 mars 2021 à 22h42

Opposés à l'Ecosse pour leur cinquième et dernier match du Tournoi des Six Nations, les Bleus se sont inclinés 23-27. Une défaite que Fabien Galthié a tenté d'expliquer.

En l'emportant face à l'Ecosse ce vendredi soir, les Bleus pouvaient espérer remporter le Tournoi des Six Nations. Toutefois, les hommes de Fabien Galthié ont laissé passé ce match dans les derniers instants de la rencontre (23-27). Dans des propos rapportés par L'Equipe , Fabien Galthié a analysé la partie et expliqué ce qui avait provoqué la défaite se son XV de France selon lui.

«Le match se joue sur la dernière action»