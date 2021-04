Rugby

Rugby : Le Stade Toulousain envoie un message fort au RCT après l’élimination en Champions Cup

Publié le 3 avril 2021 à 23h35 par B.C.

Alors que le RCT a été éliminé de la Champions Cup sur tapis vert après l’annulation du match contre Leinster pour un cas de Covid-19 dans l’effectif varois, l’entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a apporté son soutien à l’écurie française.

C’est une décision qui ne passe pas à Toulon. À cause d’un cas de Covid-19 dans l’effectif varois, le huitième de finale de Coupe d'Europe de rugby entre Leinster et le RCT a été annulé, et les Irlandais se sont ainsi qualifiés sur tapis vert. De quoi provoquer la colère du président Bernard Lemaître : « Comment voulez-vous ne pas être en colère ? Le joueur testé positif l’a été mercredi dernier, il a été immédiatement isolé. Dans l’équipe qui se déplaçait en Irlande, il n’y avait aucun cas de Covid. L’EPCR exigeait que les joueurs et le staff soient retestés hier soir (jeudi). Ils l’ont été et les résultats sont tous négatifs. Le match était parfaitement jouable », a-t-il lâché sur RMC vendredi. Alors que le Stade Toulousain s’est de son côté qualifié face au Munster ce samedi, le manager Ugo Mola a apporté son soutien au RCT.

« Une pensée, pas démagogique mais bien réelle, pour les joueurs et le staff de Toulon »