Rugby - XV de France : Serin interpelle Galthié après le Tournoi des Six Nations !

Publié le 31 mars 2021 à 12h35 par A.D. mis à jour le 31 mars 2021 à 12h47

Remplaçant pendant le Tournoi des Six Nations avec les Bleus, Baptiste Serin estime qu'il n'a pas été suffisamment utilisé par Fabien Galthié, et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Deuxième du Tournoi des Six Nations, les Bleus n'ont pas démérité, mais ils auraient pu être sacré s'ils avaient mieux négocier leur dernier match face à l'Ecosse. Remplaçant durant la compétition, Baptiste Serin est rentré frustré, car il a l'intime conviction qu'il aurait pu apporter beaucoup plus au XV de France. Lors d'un entretien accordé à La Provence , l'international français a tenu à souligner le fait que Fabien Galthié ne l'avait pas utilisé suffisamment lors du Tournoi des Six Nations.

«J'aurais dû jouer un peu plus mais bon»