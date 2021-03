Rugby

Rugby - XV de France : Les révélations de Bernard Laporte sur la tournée en Australie

Publié le 29 mars 2021 à 22h35 par B.C. mis à jour le 29 mars 2021 à 22h38

Alors que le Tournoi des VI Nations vient de s’achever, Bernard Laporte a évoqué la prochaine tournée des Bleus en Australie prévue en juillet, suspendue à l’évolution de la crise du Covid-19.

Ce vendredi, le XV de France a conclu le Tournoi des VI Nations sur une fausse note avec une défaite face à l’Écosse. Une nouvelle fois, les hommes de Fabien Galthié doivent se contenter de la deuxième place, pas de quoi décourager Bernard Laporte pour autant. « C’est l’évolution normale de cette équipe, surtout dans un Tournoi avec deux déplacements en Irlande et en Angleterre. (… ) Cette équipe dégage quelque chose, elle ne laisse pas indifférent. Il n’y a pas 9 millions de gens collés devant leur télévision pour rien. C’est l’un des enseignements de ce Tournoi, le XV de France fait de nouveau rêver », a-t-il confié pour Rugbyrama . Désormais, les Bleus sont attendus en Australie pour une série de tests-matchs programmés les 3, 10 et 17 juillet, mais cette tournée estivale s’annonce compliquée à organiser en raison de la crise sanitaire. De son côté, le président de la FFR se montre confiant sur ce déplacement à venir.

« Si on le peut, il faut aller en Australie »