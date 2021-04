Rugby

Rugby : Lemaître prêt à attaquer l’EPCR après l’élimination du RCT ?

Publié le 3 avril 2021 à 12h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, est très remonté après l’élimination de son club de la Champions Cup sur tapis vert.

Pour le rugby français, c’est un véritable scandale. Alors que le RCT devait disputer son huitième de finale de Champions Cup ce vendredi face au Leinster, a vu son match être tout bonnement annulé. L’European professional club rugby, a d’ailleurs qualifié directement la province irlandaise et donc éliminé sur tapis vert Toulon, à cause d’un cas positif au Covid-19 au sein de son effectif. Une décision étrange, puisque les autorités anglaises avaient autorisé le RCT à atterrir à Dublin, pour y disputer la rencontre.

« Comment voulez-vous ne pas être en colère ? »