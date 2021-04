Rugby

Rugby : Covid-19, Coupe d’Europe... L’énorme coup de gueule du RCT !

Publié le 3 avril 2021 à 9h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, ne comprend pas la décision de l’EPCR concernant le huitième de finale face au Leinster.

C’est une situation ahurissante. Le RCT se retrouve éliminé de la Coupe d’Europe... sans avoir joué son huitième de finale face au Leinster ! Les hommes de Patrice Collazo devaient en effet rencontrer la province irlandaise ce vendredi, mais ils ont finalement été prévenus seulement quelques heures avant la rencontre qu’elle n’aurait pas lieu. Une décision prise par l’EPCR ce vendredi même, face à la positivité d’un joueur du RCT, alors que le club avait été autorisé à faire le déplacement ! Finalement, c’est le Leinster qui gagne sur tapis vert et passe au stade supérieur de la Coupe d’Europe.

« On est traité n’importe comment, on est impuissants au cœur d’une situation extrêmement confuse »