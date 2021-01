Rugby

Rugby - Top 14 : Le terrible constat du patron du RCT !

Publié le 6 janvier 2021 à 15h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, a fait le point sur la situation compliquée du club varois.

La période de crise actuelle a frappé de plein fouet le sport. Et si dans le football l’économie va mal, c’est encore plus vrai dans le rugby. La vente de billets et les gains d’une rencontre avec des supporters représente en effet une part beaucoup plus importante dans les clubs de rugby, qu’ils soient amateurs ou professionnels, plutôt que dans les clubs de football. D’ailleurs, plusieurs présidents de club ont tiré la sonnette d’alarme et assurent que sans le retour du public dans les stades, les dégâts pourraient être irréversibles au cours des prochains mois.

« Le club est chaque mois un peu plus mal. On perd 1M€ par mois »