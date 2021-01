Rugby

Rugby - Top 14 : Ollivon déçu après la défaite du RCT

Publié le 2 janvier 2021 à 17h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du RCT et du XV de France, s’est exprimé après la défaite de son équipe face à l’Union Bordeaux-Bègles (31-18).

Pour la première de l’année, le RCT n’a rien pu faire face à l’Union Bordeaux-Bègles. Le rouleau bordelais s’est mis en route très rapidement dans ce match et ne s’est jamais vraiment arrêté, même si les Toulonnais ont semblé à un moment pouvoir inverser la tendance. Cette rencontre a également été le théâtre d’un autre affrontement, puisque Matthieu Jalibert se retrouvait face à Louis Carbonel, son adversaire direct pour une place de titulaire au sein du XV de France au Tournoi des 6 Nations. Là encore, c’est la balance a penché en faveur du joueur de l’UBB...

« Un peu déçu, mais c’est bizarre »