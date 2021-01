Rugby

Rugby - Top 14 : Picamoles explique le nouveau rôle de Saint-André

Publié le 6 janvier 2021 à 10h35 par A.C.

Joueur majeur du MHR, Louis Picamoles s’est exprimé au sujet du nouveau rôle qu’occupera Philippe Saint-André au sein du club.

Un nouvel entraineur limogé par Mohed Altrad. En manque de résultats, Xavier Garbajosa n’est plus l’entraineur principal de Montpellier. Déjà en début de saison, Altrad avait décidé de donner plus de place à Philippe Saint-André, sorte de directeur sportif du club montpelliérain. Désormais, l’ancien sélectionneur du XV de France a carte blanche, puisqu’il est le nouveau boss du MHR après le départ de Garbajosa. Un rôle qui ne semble toutefois pas vraiment l’enchanter. « Je suis en mission jusqu'à la fin juin mais je ne continuerai pas au-delà » a expliqué Saint-André, qui ne semble pas vraiment vouloir redevenir entraineur. « Je le fais avec détermination et expérience pour garder le MHR en Top 14 ». Si Altrad le veut au plus près du terrain, il devrait toutefois prendre du recul et laisser la place à Olivier Azam et Jean-Baptiste Elissalde.

« Saint-André n'entraîne pas véritablement »