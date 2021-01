Rugby

Rugby - Top 14 : Montpellier salue le travail de Garbajosa

Publié le 3 janvier 2021 à 20h35 par La rédaction

Le club de Montpellier s’est séparé de Xavier Garbajosa, après la défaite contre le Stade Toulousain (9-16).

C’est la défaite de trop. En difficulté cette saison et après s’être incliné à domicile face au Stade Toulousain lors de la 13e journée du Top 14, Montpellier a décidé de faire le ménage. Manager depuis 2019, Xavier Garbajosa a en effet été remercié par le club héraultais. Il est remplacé par Philippe Saint-André, qui avait rejoint le club en début de saison pour accompagner et soutenir Garbajosa à la demande du propriétaire Mohed Altrad. L’ancien sélectionneur du XV de France fait donc son grand retour sur un banc de Top 14, dix ans après avoir quitté le RCT.

« Xavier a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail »