Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, RCT... L'étonnante comparaison de Jean Castex !

Publié le 5 janvier 2021 à 22h35 par A.D.

Critiqué car la campagne de vaccination est jugée trop lente en France, Jean Castex s'est justifié en se servant du RCT.

Pour éradiquer le coronavirus, la France a commencé sa campagne de vaccination. Toutefois, les citoyens commencent à s'impatienter. Sous le feu des critiques, Jean Castex a fait une comparaison étonnante pour se défendre. Présent à Toulon ce mardi, le premier ministre français a utilisé le Rugby Club Toulonnais pour étayer son propos.

Jean Castex compare le RCT à la campagne de vaccination