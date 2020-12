Rugby

Rugby : Après sa décision fracassante en Coupe d'Europe, le RCT se justifie !

Publié le 18 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Estimant que les conditions sanitaires n’étaient pas réunies, le Rugby Club Toulonnais a refusé de jouer la rencontre de Champions Cup prévue ce vendredi face aux Scarlets. Le président Bernard Lemaître a expliqué cette décision.

Cette deuxième journée de Champions Cup sur fond de crise sanitaire s’avère décidément rocambolesque. Après les annulations pures et simples des rencontres du Stade Toulousain et du LOU, le Rugby Club Toulonnais a tout bonnement refusé de prendre part à la rencontre prévue ce vendredi à 18h30 au Pays de Galles face aux Scarlets. La raison ? Un soupçon de joueurs positifs au coronavirus dans les rangs gallois, et l’estimation que les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour jouer le match. Si l’EPCR a pour l’instant annoncé que la rencontre était reportée, le RCT n’est pas à l’abri d’une défaite sur tapis vert (28-0). Une situation face à laquelle le club varois ne semble pas décidé à céder.

« Nous privilégions la santé de nos joueurs »