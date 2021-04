Rugby

Rugby - XV de France : Quand Boudjellal compare un joueur de Galthié… à Johan Cruyff !

Publié le 1 avril 2021 à 9h35 par B.C.

Le XV de France a de quoi nourrir quelques regrets après la deuxième place obtenue lors du dernier Tournoi des VI Nations. Malgré tout, Mourad Boudjellal reste positif et se montre notamment dithyrambique à l’égard de Matthieu Jalibert.

Alors que le XV de France rêvait d’un sacre après l’incroyable fin de match face au Pays de Galles, les hommes de Fabien Galthié ont finalement dû se contenter d’une deuxième place au Tournoi des VI Nations. Cependant, le bilan reste positif pour les Bleus , et certains joueurs se sont illustrés, à l’instar de Matthieu Jalibert. « Il a montré qu’il était très compétitif à ce niveau, il est monté d’un cran clairement. C’est tellement important d’avoir deux joueurs de niveau international au poste d’ouvreur », s’est notamment réjoui Bernard Laporte dans les colonnes de La Dépêche du Midi . Si Matthieu Jalibert apparaît comme « la grande satisfaction du Tournoi » aux yeux du président de la FFR, Mourad Boudjellal a validé les propos de ce dernier, allant même jusqu’à comparer le joueur de l’Union Bordeaux Bègles à l’un des plus grands footballeurs de l’histoire : Johan Cruyff.

« C’est plus que la révélation du Tournoi, c’est la star du rugby Français »