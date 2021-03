Rugby

Rugby - Top 14 : Parisse en remet une couche sur son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 16h35 par A.D.

Alors que son contrat avec Toulon arrive bientôt à terme, Sergio Parisse a affiché clairement son intention de poursuivre encore une saison, et ce, malgré ses 37 ans. Interrogé à nouveau sur son avenir, le troisième-ligne centre italien a justifié ce choix de vouloir continuer sa carrière.

Malgré ses 37 ans, Sergio Parisse n'est pas encore prêt à raccrocher les crampons. Comme il l'a expliqué lui-même, le troisième-ligne centre du RC Toulon veut encore jouer une nouvelle saison au plus haut niveau, que ce soit dans son club actuel ou ailleurs. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Sergio Parisse a reconnu qu'il voulait poursuivre sa carrière d'une saison, au moins, et au mieux rempiler avec Toulon. « Si je vais prolonger d'une saison avec le RCT ? C'est une question qu'on me pose depuis un moment. Disons que je suis en discussions avancées avec le RCT. J'ai pas mal réfléchi ces derniers mois concernant mon âge et mon avenir, pour savoir si j'arrêtais ou pas. Mais je sens que j'ai encore des ressources physiques et mentales pour pouvoir continuer à jouer. Pas longtemps, mais pour une saison de plus c'est sûr. C'était très important d'être honnête avec moi, de comprendre si c'était le moment de dire stop ou encore. C'était ça la première décision. J'ai eu plusieurs sollicitations, mais pour moi la priorité est de rester, ici, au RCT. On verra dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que je jouerai encore la saison prochaine » , a précisé Sergio Parisse il y a plusieurs jours.

«J'ai envie de jouer, et j'ai la certitude d'avoir encore quelque chose à apporter»