Rugby

Rugby : Le Racing 92 est plus que motivé avant la Coupe d’Europe !

Publié le 9 avril 2021 à 17h35 par A.C.

Laurent Travers, manager du Racing 92, s’est exprimé à quelques jours du quart de finale de Champions Cup face à l’Union Bordeaux-Bègles.

C’est la suprématie française sur la scène européenne. Sur les huit équipes engagées en quart de finale de Champions Cup, cinq viennent du Top 14 ! Forcément, certaines vont s’affronter et c’est notamment le cas du Racing 92 et de l’Union Bordeaux-Bègles. Deux concurrents directs pour les phases finales du championnat français, qui ont réalisé des prestations plus qu’abouties pour sortir respectivement Edinburgh et les Bristol Bears.

« On a toujours faim ! »