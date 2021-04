Rugby

Rugby : Mola fier de ses avants après la qualification du Stade Toulousain !

Publié le 11 avril 2021 à 20h35 par A.C.

Ugo Mola, manager du Stade Toulousain, s’est dit heureux après la victoire de ses joueurs sur l’ASM Clermont Auvergne en Champions Cup (21-12).

Il y aura comme prévu trois clubs français en demi-finale de Champions Cup ! Après la démonstration de La Rochelle samedi contre Sale, c’est le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles qui se sont qualifiés pour le dernier carré européen. Mais les amateurs des grandes envolées et du jeu offensif ont dû déchanter, surtout en regardant la rencontre opposant les Toulousains à l’ASM Clermont Auvergne. Ce sont en effet les avants qui ont eu la part belle dans ce match, avec une prestation remarquable du pack toulousain.

« C'est notre conquête qui nous envoie en demi-finale »