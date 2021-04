Rugby

Rugby : Altrad prêt à sponsoriser les All Blacks ? Il répond !

Publié le 10 avril 2021 à 22h35 par A.C.

Mohed Altrad, propriétaire de Montpellier et principal sponsor maillot du XV de France, pourrait également devenir le sponsor des All Blacks.

C’est un accord qui fait beaucoup parler. En 2018, la Fédération française de rugby a conclu un accord avec le groupe Altrad, pour qu’il devienne le sponsor principal du XV de France, jusqu’en 2023. Or, un conflit d’intérêt a été dénoncé, puisque le l’homme d’affaire Mohed Altrad n’est autre que le propriétaire de l’équipe de Montpellier, engagée en Top 14.

« On est intéressés par les All Blacks, parce que c’est le mieux que l’on puisse trouver dans le rugby »