Rugby - XV de France : Les All Blacks craignent déjà les Bleus !

Publié le 8 avril 2021 à 10h35 par A.C.

Ian Foster, sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, s’est exprimé au sujet du match d’ouverture de la Coupe du monde 2023 et du niveau actuel de la France.

Un deuxième Tournoi des 6 Nations se referme pour Fabien Galthie, sans aucun titre au bout. Par deux fois, le XV de France a en effet pu remporter la compétition, voire même réaliser un incroyable Grand Chelem. En 2020 les rêves tricolores ont toutefois été enfreints par l’Écosse, qui ont une nouvelle fois infligé une défaite aux Français cet année, après l’Angleterre. Deux secondes places donc pour le XV de France, en deux ans, ce qui n’est définitivement pas un mauvais résultat. Sortant de dix années de disette, le rugby français semble en effet bien relancé par un jeu volontairement offensif et spectaculaire.

« Ces Bleus vont faire reparler d’eux »