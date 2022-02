Rugby

Rugby - XV de France : Galthié explique ses choix forts avant d’affronter l’Irlande !

Publié le 10 février 2022 à 23h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de sa composition d’équipe pour le choc de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, face à l’Irlande.

Les choses sérieuses commencent. Après avoir défait l’Italie pour son ouverture de la compétition (37-10), le XV de France va croiser le chemin de l’Irlande, l’autre grand favori du Tournoi des 6 Nations. Après avoir défaut les All Blacks cet automne, les Irlandais ont impressionné lors de leur premier match, en surclassant le Pays de Galles (29-7). Privés de leur maitre à jouer Jonathan Sexton ils n’en restent pas moins dangereux et Fabien Galthié ne le sait que trop bien.

« On se prépare à un match rude et on se prépare pour être à la hauteur »