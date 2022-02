Rugby

Rugby - XV de France : Jaminet sait déjà à quoi s’attendre face à l’Écosse !

Publié le 23 février 2022 à 22h35 par A.C.

Melvyn Jaminet, arrière du XV de France et de Perpignan, s’est exprimé à quelques jours de sa paumière à Murrayfield.

C’est la bête noire de Fabien Galthié dans le Tournoi des 6 Nations. Depuis qu’il a succédé à Jacques Brunel, le sélectionneur du XV de France n’a jamais remporté une victoire contre l’Écosse dans la prestigieuse compétition continentale. D'ailleurs, le XV du Chardon a remporté deux des trois dernières confrontations avec la France toutes compétitions confondues sur la pelouse de Murrayfield, où devrait donc se jouer une bonne partie de la victoire dans le Tournoi ce samedi... ou bien d’un Grand Chelem qui fuit les Français depuis plus de dix ans.

« On a vu qu’ils aimaient monter des chandelles et occuper au pied »