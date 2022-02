Rugby

Rugby - XV de France : Remporter le Tournoi des VI Nations ? La réponse de ce joueur de Galthié !

Publié le 27 février 2022 à 9h35 par A.C.

Avec la victoire plus que convaincante face à l’Ecosse (36-17), positionne plus que jamais le XV de France comme le grand favori à la victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations.

Certains avaient peur qu’ils ne tombent encore dans le piège. Finalement, Fabien Galthié peut savourer sa toute première victoire face à l’Écosse dans le Tournoi des 6 Nations. Plus que la victoire, c’est la manière qui est à saluer, puisque les Français ont été tout simplement impressionnant de réalisme. Le premier essai en est le parfait exemple, avec une superbe relance d’Antoine Dupont, qui se termine dans l’en-but avec Paul Willemse après deux phases de jeu. Désormais, les principaux observateurs ne voient plus personne en capacité d’arrêter le XV de France sur la route d’une victoire dans le Tournoi... voire un Grand Chelem !

« L'idée de remporter le Tournoi, on l'a depuis le début, mais on va rester prudent »