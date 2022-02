Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié savoure la grande victoire en Écosse !

Publié le 26 février 2022 à 17h35 par B.C.

Vainqueur de l’Écosse ce samedi, le XV de France a réalisé une grande prestation à Murrayfield (36-17). De quoi ravir Fabien Galthié, qui souhaite savourer cette victoire avant de penser à la suite.

Les Bleus peuvent toujours rêver du Grand Chelem ! Le XV de France s’est en effet imposé avec la manière en Écosse ce samedi (36-17), décrochant ainsi le bonus offensif avec six essais à la clé. Après avoir battu l’Italie et l’Irlande, les hommes de Fabien Galthié réalisent un sans-faute dans ce Tournoi des Six Nations, avant de retrouver le pays de Galles le 11 mars prochain. Mais avant de penser à ce rendez-vous, le sélectionneur tricolore souhaite savourer l'instant présent.

« D’abord, savourons »