Rugby

Rugby - XV de France : La pression monte avant le Pays de Galles !

Publié le 8 mars 2022 à 14h35 par A.C. mis à jour le 8 mars 2022 à 14h44

Anthony Jelonch a hâte d'affronter le Pays de Galles ce vendredi, dans le cadre de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2022.

Il ne reste plus que deux marches vers la victoire... et ce n’est pas les plus simples. Le XV de France pourrait en effet rêvée d’un superbe sacre sur la pelouse du Stade de France le 19 mars prochain face au meilleur ennemi l’Angleterre, voire même d’un Grand Chelem. Mais avant cela il faudra se déplacer à Cardiff, dans l’antre d’un Pays de Galles, tenant du titre qui ne réalise pas un grand Tournoi des 6 Nations cette année avec une avant-dernière place devant l’Italie. Les Gallois vont toutefois pouvoir compter sur le retour de plusieurs éléments très importants, notamment le capitaine Alun Wyn Jones.

« Tout le monde nous dit que c'est le plus beau stade du monde »