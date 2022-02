Rugby

Rugby - XV de France : L’énorme joie d’Antoine Dupont après la victoire en Écosse !

Publié le 26 février 2022 à 20h35 par B.C.

Alors que les Bleus l’ont emporté en Écosse (36-17) ce samedi, Antoine Dupont n’a pas caché sa joie après cette victoire du XV de France.

Ce samedi, le XV de France a marqué les esprits. Face à l’Écosse, les Bleus l’ont emporté avec le bonus offensif (36-17) et peuvent continuer de rêver du Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations. De quoi ravir Antoine Dupont, heureux de la prestation de son équipe et marqué par l’ambiance dans les tribunes, au point de comparer Murrayfield au Stade de France.

« L'état d'esprit a toujours été bon »