Rugby - XV de France : Galthié donne des nouvelles de Dupont avant le Pays de Galles !

Publié le 9 mars 2022 à 15h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de l’état d’Antoine Dupont, qui avait quitté l’entrainement ce mardi, touché à un bras.

La sérénité ne règne pas vraiment dans le sport français, avant deux rendez-vous importants. Comme Kylian Mbappé, touché à une cheville avant le match face au Real Madrid en Ligue des Champions, Antoine Dupont a lui aussi inquiété. Lors de l’entrainement de ce mardi, il a en effet quitté le terrain avant ses coéquipiers, se plaignant visiblement d’une douleur au coude. Son coéquipier en club comme en sélection François Cros a toutefois rapidement rassuré tout le monde. « Il a pris un coup au biceps mais je ne pense pas que ce soit bien grave, il a préféré ne pas prendre de risque » a expliqué le troisième-ligne du Stade Toulousain et du XV de France.

« Les nouvelles sont bonnes, tout va bien »