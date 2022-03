Rugby

Rugby - XV de France : Antoine Dupont impressionne le Pays de Galles !

Publié le 10 mars 2022 à 11h35 par A.C.

Wayne Pivac, sélectionneur du pays de Galles, s’est exprimé au sujet du match de ce vendredi face au XV de France... et surtout face à Antoine Dupont.

Il y avait quelques doutes en début de semaines, mais Antoine Dupont sera bien présent sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff, ce vendredi soir. Touché à un coude, le demi-de-mêlée avait quitté prématurément l’entrainement mardi, mais rapidement ses coéquipiers et surtout son sélectionneur ont calmé les choses. « Les nouvelles sont bonnes » a expliqué Fabien Galthié, en conférence de presse. « Tout va bien. Il est là, présent et capitaine ». Dupont mènera donc le XV de France vers une possible quatrième victoire de rang dans ce Tournoi des 6 Nations, face au Pays de Galles.

« J’espère que nous pourrons le contenir, car c’est un joueur de classe mondiale »