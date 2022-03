Rugby

Rugby - XV de France : Les Bleus s’attendent à un énorme combat face à l’Angleterre !

Publié le 16 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Shaun Edwards, spécialiste de la défense au sein du staff du Xv de France, s’est projeté sur le choc face à l’Angleterre pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

On ne pouvait pas rêver mieux. Après plus de dix ans à attendre un Grand Chelem, le XV de France pourra le joueur dans son antre du Stade de France, devant son public, mais surtout face à l’un de ses plus grands rivaux. Les matchs entre la France et l’Angleterre ont participé à l’histoire du rugby et de samedi un nouvel épisode aura lieu, avec d’un côté des Bleus invaincus en ce Tournoi des 6 Nations et des Anglais qui enchainent les désillusions. Pour ce grand rendez-vous, Fabien Galthié pourra notamment compter sur les retours de Damian Penaud et Romain Taofifénua, qui avaient raté le Pays de Galles pour cause de Covid-19.

« Nous savons qu’une énorme bataille nous attend »