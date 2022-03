Rugby

Rugby - XV de France : Morgan Parra rend hommage à Antoine Dupont !

Publié le 16 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Vainqueur du Grand Chelem 2010 avec le XV de France, Morgan Parra s’est enflammé pour son successeur au poste de numéro 9, Antoine Dupont.

Les superlatifs commencent à manquer. Affichant un niveau éblouissant depuis le début de la saison, Antoine Dupont s’attire énormément de louanges et a d’ailleurs séduit à l’étranger, où la presse est dithyrambique. C'est le cas des Anglais, qui craignent être la prochaine victime de Dupont et d’un XV de France lancé vers une possible victoire finale dans le Tournoi des 6 Nations, voire un Grand Chelem qui lui échappe depuis plus de dix ans.

« Dupont a déjà tout, il n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien »