Rugby

Rugby - XV de France : Deux retours et un coup dur avant l’Angleterre !

Publié le 15 mars 2022 à 11h35 par A.C.

Avant le choc tant attendu face à l’Angleterre pour clôturer le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié peut compter sur deux retours dans le groupe du XV de France.

Quatre sur quatre ! Après avoir dominé l’Irlande, dompté l’Écosse et arraché une victoire essentielle sur les terres du Pays de Galles, le XV de France se dirige vers une grande finale au Stade de France face au rival de toujours, l’Angleterre. Ce dernier match du Tournoi des 6 Nations décidera de la victoire finale, mais surtout d’un possible Grand Chelem qui fuit les Bleus depuis 2010. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque s’ils ont perdu en infériorité numérique face à l’Irlande lors de la dernière journée du Tournoi (15-35), les Anglais semblent plus que remontés que jamais et priver la France de la victoire pourrait bien changer le bilan de la compétition.

Penaud et Taofifénua de retour, Moefana forfait