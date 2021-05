Rugby

Rugby : Le soulagement de Guirado après la victoire en Challenge Cup !

Publié le 22 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce vendredi, Montpellier a remporté la finale de la Challenge Cup face à Leicester. Un soulagement après une saison compliquée, pour Guilhem Guirado.

Le Montpellier Hérault rugby a remporté ce vendredi la finale de la Challenge Cup contre Leicester (18-17). Il s'agit du deuxième trophée européen du club, après une première victoire dans cette même compétition en 2016. Alors que les deux équipes étaient à égalité à la pause, un essai de Johan Goosen a donné la victoire à Montpellier.

Une bouffée d’oxygène pour le club