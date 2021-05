Rugby

Rugby - Top 14 : Fickou envoie un message fort sur le Racing !

Publié le 15 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Arrivé dans des conditions rocambolesques au Racing 92, en provenance du Stade Français, Gaël Fickou ne se voyait pas évoluer autre part.

C’est un transfert qui a fait grand bruit dans le monde du rugby hexagonal. Gaël Fickou, centre du Stade Français, avait signé en mars dernier un contrat avec le Racing 92, qu’il devait rejoindre en juillet. Mais une modification du règlement des transferts lui a permis d’arriver dès avril, en pleine saison, en tant que joker médical. Ce qui a suscité de vives réactions parmi les différents acteurs du Top 14.

Gaël Fickou ne se voyait pas ailleurs