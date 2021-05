Rugby

Rugby - Top 14 : Les révélations de Gaël Fickou sur son transfert au Racing 92 !

Publié le 14 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

Débarqué en milieu de saison au Racing 92 en provenance du Stade Français, Gaël Fickou s’est exprimé sur son départ et la situation bizarre dans laquelle il était avant de partir.

Gaël Fickou, centre international de 27 ans est arrivé au Racing 92 en plein milieu de saison. Un départ du Stade Français surprenant mais inévitable pour Gaël Fickou, qui s’est exprimé sur le sujet et a notamment dévoilé les conditions bizarres dans lesquelles il était avant son transfert. Alors qu’il semble avoir été plutôt bien accueilli au Racing 92, Gaël Fickou règle ses comptes avec la direction du Stade Français, qui pour lui ne l’a pas respecté.

« On aurait dû me concerter avant. Je pouvais rester »