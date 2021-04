Rugby

Rugby - Top 14 : Fickou est bien accueilli au Racing 92 !

Publié le 24 avril 2021 à 22h35 par A.C.

Yannick Nyanga, directeur sportif du Racing 92, s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Gaël Fickou.

Ce samedi, Gaël Fickou a joué son premier match sous les couleurs du Racing 92. Le trois-quart centre a d’ailleurs affronté le Stade Toulousain, son premier club professionnel, tandis qu’un autre de ses anciens clubs a alimenté la polémique ces derniers jours. Le Stade Français a en effet critiqué Fickou, qui a quitté le club en plein milieu de la saison pour rejoindre le voisin francilien. C’est notamment le cas du président Hans-Peter Wild, qui s’est dit déçu du comportement de l’international français ? Pourtant, plusieurs sources assurent que c’est justement le Stade Français qui l’aurait poussé vers la sortie, pour économiser son énorme salaire.

« Tout s’est fait très rapidement et on espère qu’il va nous aider à gagner des titres »