Rugby - Top 14 : Le Racing 92 dévoile les dessous du gros coup Fickou !

Publié le 22 avril 2021 à 18h35 par A.C.

Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Gaël Fickou en provenance du Stade Français.

C’est une situation qui fait énormément réagir. Alors qu’il a commencé la saison sous les couleurs du Stade Français, qu’il avait d’ailleurs rejoint en 2018, Gaël Fickou va la terminer avec le Racing 92. Son arrivée a en effet été anticipée grâce à l’allongement de la période de recrutement de joker médicaux. Le trois-quart centre ne va pas laisser un grand souvenir à Pairs, comme l’a laissé entendre Hans-Peter Wild. « Je suis très déçu. Déçu par son état d'esprit » a récemment déclaré le président du Stade Français, dans les colonnes de L’Équipe . « Ça ne se fait pas de quitter ses partenaires en cours de saison. Le club avait besoin de lui pour tenter d'accrocher le top 6 ».

« De mon côté, je n’étais demandeur de rien. Fickou non plus, d’ailleurs. L’idée vient des dirigeants parisiens »