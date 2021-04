Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule du Stade Français sur Fickou !

Publié le 20 avril 2021 à 9h35 par T.M.

Finalement, Gaël Fickou n’aura pas attendu la saison prochaine pour débarquer au Racing 92. Alors que le joueur de 27 ans a quitté le Stade Français en pleine saison, cela n’a pas plu à Hans-Peter Wild.

En Top 14, le transfert de Gaël Fickou fait actuellement énormément parler. Alors qu’il était acté depuis quelques semaines que le joueur du Stade Français ferait ses valises pour le Racing 92 en fin de saison, ce transfert s’est finalement produit au beau milieu de cet exercice à la demande de l'international français. Désormais, Fickou est donc un joueur du Racing 92, chose que Hans-Peter Wild, propriétaire du Stade Français a du mal à accepter.

« Je suis très déçu »