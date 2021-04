Rugby

Rugby - Top 14 : Huget en dit plus sur la fin de sa carrière

Publié le 24 avril 2021 à 17h35 par A.C.

A bientôt 34 ans, Yoann Huget va raccrocher les crampons et donc quitter le Stade Toulousain à la fin de la saison.

Il n’y aura aucun suspens. Dès l’automne dernier, Yoann Huget a mis les choses au clair : cette saison sera la dernière de sa longue carrière. « Ça fait deux ans que je traîne une blessure au tendon d'Achille, j'ai du mal à m'en remettre » avait expliqué l’ailier du Stade Toulousain, au micro de Canal+ . « C'est pour ça que j'ai pris cette décision d'arrêter et de laisser mon corps se restructurer parce que depuis 2015 je l'emmène dans des retranchements qui sont un peu durs. Je pense que c'est le bon moment ». Le grand moment approche à grands pas, même si Huget doit espérer que ses dernières semaines durent le plus longtemps possible, avec pourquoi pas un Bouclier de Brennus le 25 juin prochain.

« J'ai la chance d'avoir choisi ma sortie »