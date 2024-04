XV de France : Galthié annonce ses prochains ovnis !

Axel Cornic

Après une Coupe du monde à l’automne dernier et le Tournoi des 6 Nations cet hiver, les stars du XV de France devraient rester au repos cet été. Fabien Galthié a en effet confirmé sa volonté d’ouvrir la tournée à des nouveaux joueurs ou aux jeunes pousses que l’on a déjà pu voir, comme Léo Barré ou encore Nicolas Depoortère.

Le nouveau quadriennat de Fabien Galthié a commencé et on a déjà pu voir un vent de jeunesse souffler sur le XV de France. Certaines des plus grandes promesses du rugby tricolore ont en effet participé au dernier Tournoi des 6 Nations, mais d’autres devraient bientôt arriver.

Place aux jeunes !

Car la tournée d’été, qui ira du 22 juin au 13 juillet et qui va mener le XV de France notamment en Amérique du Sud, sera l’occasion pour Fabien Galthié de faire une grande revue d’effectif. « On va sélectionner 42 joueurs pour partir cet été. On a quatre matchs prévus : un à Bilbao contre la sélection mondiale (22 juin), deux test-matchs en Argentine (6 et 13 juillet) et un match contre l’Uruguay (9 ou 10 juillet). Là-dedans, on a deux matchs qui ne sont pas des test-matchs (contre la sélection mondiale et l'Uruguay) » a expliqué le sélectionneur ce mardi au micro de RMC Sport . « Ce sera “France Développement” qui jouera. Les joueurs qui vont porter le maillot de l’équipe de France, ce sera une équipe de France de développement aussi ».

