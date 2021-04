Rugby

Rugby - Top 14 : Coup de tonnerre pour Teddy Thomas !

Publié le 22 avril 2021 à 22h35 par A.C.

En fin de contrat, Teddy Thomas va quitter le Racing 92 à la fin de la saison.

C’est peut-être l’un des coups les plus incroyables de ces dernières années. Considéré comme l’un des meilleurs centres au monde, Gaël Fickou a quitté le Stade Français en plein cours de saison. Le club de la capitale l’aurait en effet libéré de son contrat, le laissant donc rejoindre prématurément le grand rival du Racing 92... et prenant même en charge une partie de son salaire ! Forcément, au Racing 92 on crie au coup de maître, tandis que le Stade Français semble déjà s’en mordre les doigts.

Lorenzetti ouvre la porte pour Thomas, mais...