Rugby

Rugby - Top 14 : Après Fickou, le Stade Français pourrait perdre une autre star !

Publié le 23 avril 2021 à 18h35 par A.C.

Pablo Matera, star de la sélection argentine et du Stade Français, pourrait quitter le Top 14 à la fin de la saison.

C’est la fuite des talents. En position extrêmement délicate, le Stade Français a surpris tout le monde en se séparant de Gaël Fickou, considéré pourtant comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe. D’ailleurs, ce départ a soulevé une grosse polémique, puisque du côté de Paris on pointe du doigt le comportement du joueur, tandis que du côté du Racing 92 on s’en réjouit, assurant que l’initiative est tout simplement venue du Stade Français. « Les relations entre Gaël Fickou et le Stade Français n’étaient plus au beau fixe. Il valait mieux arrêter cette collaboration, je suppose. C’est bien pour tout le monde, en somme » a déclaré le président Jacky Lorenzetti, dans les colonnes du Midi Olympique . « On a négocié, trouvé un merveilleux accord et la vie est belle, aujourd’hui ». Mais les départs ne devraient pas s’arrêter là pour le Stade Français.

Pablo Matera vers le Super Rugby ?