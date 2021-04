Rugby

Rugby - Top 14 : Le coup de gueule de Fofana après la défaite de Clermont !

Publié le 24 avril 2021 à 19h35 par A.C.

Wesley Fofana s’est exprimé après la défaite de l’ASM Clermont Auvergne sur la pelouse du LOU (41-30).

C’était l’un des gros chocs de cette 22e journée de Top 14. En déplacement à Lyon, l’ASM Clermont Auvergne pouvait passer devant le Racing 92 et prendre la troisième place du podium. Trop indisciplinés, avec notamment un carton rouge sur Judicaël Cancoriet, les hommes de Franck Azéma ont laissé filer la victoire. En face, le LOU n’a pas fait de sentiment en supériorité numérique, comptant sur un Joshua Tuisova en feu.

« On ne va pas se cacher derrière le carton rouge, mais... »