Rugby - XV de France : Galthié tire un premier bilan pour Dupont avant l’Angleterre

Publié le 17 mars 2022 à 18h35 par A.C.

En l’absence de Charles Ollivon, Antoine Dupont a mené pour la première fois le Xv de France en tant que capitaine dans un Tournoi des 6 Nations... qui pourrait se terminer sur une excellente note face à l’Angleterre.

Certains étaient encore surpris cet automne en le voyant jouer, mais désormais Antoine Dupont n’étonne plus personne. Le demi-de-mêlée est l’un des meilleurs joueurs au monde et World Rugby l’a d’ailleurs reconnu comme le meilleur sur l’année 2021. Pas étonnant donc que les adversaires du XV de France commencent à se méfier et mettre sur place des tactiques pour le contrer. Cela a notamment été le cas face au Pays de Galles, où Dupont a eu beaucoup moins de place pour s’exprimer, mais a tout de même pu participer à la quatrième victoire d’affilée de la France.

« Son premier Tournoi comme capitaine c'est une expérience pour lui et l'équipe »