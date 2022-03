Rugby

Rugby - XV de France : L'Angleterre fait monter la pression avant d’affronter la France !

Publié le 15 mars 2022 à 14h35 par A.C.

Eddie Jones, sélectionneur de l’Angleterre, semble plus déterminé que jamais avant d’affronter le XV de France, pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2022.

Après quatre journées du Tournoi des 6 Nations, le XV de France semble au sommet. Les résultats sont au rendez-vous, le jeu convainc et surtout impressionne la planète entière, faisant de la France un candidat plus que crédible à la Coupe du monde 2023 qui aura lieu sur son sol. Totalement l’inverse de son prochain adversaire. Après un premier mandat réussit, Eddie Jones traverse une période très compliquée avec l’Angleterre. Très critiqué, l'Australien est même annoncé proche d’un possible départ, puisque son équipe pourrait une nouvelle fois terminer le Tournoi à une triste cinquième place.

« Il n'y a pas une équipe dans le monde, ni dans l'histoire du rugby, qui n'ait pas une faille dans son armure »