XV de France : Dupont est comparé à Zidane

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont jouit d'un engouement médiatique sans précédent depuis le début de la Coupe du monde. Le capitaine du XV de France se fait une place dans le paysage sportif français et les hommages pleuvent à son sujet, et même chez les rivaux. En effet, Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, ose même le comparer à Zinédine Zidane.

La presse ne parle que de lui depuis plus de trois semaines. Antoine Dupont est en train de devenir une idole nationale au même rang que plusieurs anciennes gloires. S'il venait à mener la France vers sa première étoile, le demi de mêlée entrerait au panthéon du sport français. Mais dans le monde de l'ovalie, sa réputation n'est plus à faire. Tout le monde admire Antoine Dupont, même ses plus grands rivaux. Depuis deux saisons, le Stade Toulousain, club dans lequel évolue le capitaine du XV de France, livre une lutte sans merci au Stade Rochelais. Le manager des Maritimes , Ronan O'Gara, ne peut que s'incliner face à la classe de Dupont qu'il compare à Zinédine Zidane.

«Il n'y a personne, dans aucune équipe, comme Antoine Dupont»

Ronan O'Gara trouve tout simplement qu'Antoine Dupont est unique en son genre et qu'on ne peut pas faire mieux actuellement en rugby. « Il n'y a personne, dans aucune équipe, comme Antoine Dupont. Il est si bon. Je l'ai analysé en profondeur et j'ai cherché à comprendre comment le museler », concède le manager du Stade Rochelais pour RugbyPass . Il trouve même que son talent se rapproche de celui d'un Zinédine Zidane.

«C'est Zidane»