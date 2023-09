XV de France : Danty reçoit un avertissement !

Jean de Teyssière

Le XV de France ne jouera son dernier match de poule que vendredi prochain, face à l'Italie. En attendant, l'effectif français sera certainement devant la télévision pour visionner le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, et y voir plus clair dans cette poule A. En effet, si la Nouvelle-Zélande perd ce match, elle sera éliminée, et la France qualifiée. Dans le sens inverse, tout restera à jouer la semaine prochaine, trois équipes pouvant se qualifier. Et Paolo Garbisi, demi d'ouverture de l'Italie, prévient Jonathan Danty : il n'aura pas peur de le plaquer.

Le match entre le XV de France et l'Italie aura lieu le 6 octobre prochain au stade de Lyon et devrait donner l'ultime ticket pour les quarts de finale. Les Italiens n'ont plus battu les Français depuis 2010 mais en cas de défaite ce vendredi soir face aux All Blacks, ils auront à cœur de jouer un mauvais tour au pays hôte, en les éliminant. Et les joueurs italiens se préparent déjà cette rencontre.

«Si j'étais comme Danty, j'aimerais taper les mecs à 10 000, c'est sûr»

Dans une interview accordée à Midi Olympique , Paolo Garbisi, le demi d'ouverture de l'Italie évoque le numéro 12 français, Jonathan Danty : « Si j'étais comme Danty, j'aimerais taper les mecs à 10 000, c'est sûr (il rit). Mais on n'a pas du tout les mêmes gabarits donc je dois apporter autre chose à l'équipe . »

«Il va juste falloir s'appliquer, s'envoyer et essayer de plaquer bas pour le stopper net»