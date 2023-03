«Ça n'est jamais arrivé», Galthié annonce un record au XV de France

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur de son dernier match face au Pays de Galles, le XV de France a fini 2ème de ce tournoi des VI Nations, devancé par l’Irlande qui a réalisé le Grand Chelem. Malgré le classement final, Fabien Galthié est satisfait de la performance de ses hommes, il a même parlé de record.

Pas de doublé pour le XV de France ! Même si les Bleus ont fait le travail en battant le Pays de Galles au Stade de France, l’Irlande n’a pas tremblé et s’est imposée face à l’Angleterre, une victoire qui offre le Grand Chelem au XV du Trèfle. Pour l’équipe de France, ce tournoi des VI Nations reste une belle préparation en vue de la Coupe du monde qui se jouera dans l’Hexagone en septembre et octobre prochains.

«Dans l'histoire du rugby français ça n'est jamais arrivé»

Même si le XV de France n’a pas conservé son titre, Fabien Galthié reste satisfait du bilan des Bleus et du contenu proposé. « Le jeu, c'est d'abord les résultats. L'objectif pour nous est de gagner des matches. On a 80 % de victoires, je pense que dans l'histoire du rugby français ça n'est jamais arrivé. C'est un record pour une équipe pendant quatre ans, entre deux Coupes du monde. En termes de jeu, il y a des chances qu'on finisse meilleure attaque du Tournoi. En défense, il a fallu s'adapter à des nouvelles règles, et on a encore besoin d'améliorer notre défense, de mieux comprendre ces nouvelles directives », a reconnu le sélectionneur tricolore dans des propos relayés par L’Équipe .

Objectif Coupe du monde