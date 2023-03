XV de France : Une star de Galthié annonce du lourd après le Tournoi

La rédaction

Ce samedi, le XV de France a fait sa part du travail en battant une équipe du Pays de Galles pas aussi faible qu'annoncée (41-28). L'homme du match, Romain Ntamack, est revenu après le match sur cette belle victoire bonifiée et qui, selon lui, servira de base pour préparer la Coupe du monde, qui aura lieu cet automne.

Le demi d'ouverture du XV de France, Romain Ntamack, a été élu homme du match de la rencontre entre les Bleus et le Pays de Galles. Pour le Toulousain, ce match, ainsi que celui face à l'Angleterre, a donné énormément de confiance aux Bleus. Face aux Gallois et aux Anglais, les Bleus ont envoyé un message à leurs futurs adversaires à la Coupe du monde en marquant 94 points.

« On a fait ce qu'il fallait »

Au micro de France 2 , Romain Ntamack a tout d'abord évoqué le match face aux Gallois : « On savait que les Gallois seraient forts, on a tendance à les enterrer un peu facilement sur ce tournoi mais avec leur expérience et les joueurs qui composaient cette équipe on savait que ça n’allait pas être une partie facile. On l’a bien vu sur les 20 premières minutes ou ils ont mis beaucoup de rythme. Ils nous ont pris à notre propre jeu et on a eu un peu de mal à réagir même si la fin de la première mi-temps a été bonne. Dans l’ensemble c’est plutôt bien, on n’a pas de regrets à avoir sur ce match, on a fait ce qu’il fallait. »

« On a pris énormément de confiance offensivement »