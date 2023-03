Le XV de France tient «une machine de guerre»

Arnaud De Kanel

Ce samedi après-midi face au Pays de Galles, Cyril Baille honorera sa 43ème sélection avec le XV de France. Depuis l'arrivée de Fabien Galthié, il est devenu un titulaire indiscutable et s'apprête à boucler un troisième VI Nations dans la peau d'un titulaire. Sebastien Bruno se montre très élogieux à son sujet.

L'ascension fulgurante de Cyril Baille est remarquée. Le pilier gauche va disputer son 43ème match avec le XV de France ce samedi contre le Pays de Galles et il est considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste. Devenu un taulier de Fabien Galthié, le Toulousain fait l'unanimité à l'image de Sebastien Bruno, dithyrambique à son sujet.

«Il sait tout faire»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , l'ancien entraîneur de la mêlée du XV de France Sébastien Bruno a dit tout le bien qu'il pensait de Cyril Baille. « Il a toutes les caractéristiques du pilier moderne. Il sait tout faire. En mêlée, il est costaud, propre et rarement pris en défaut. Sur le déplacement, il a beaucoup progressé. Il va vite. Sur la gestuelle, il est très technique. Sa formation de trois-quarts se ressent. Il a aussi cette culture du jeu acquise à Toulouse. Il colle parfaitement au jeu proposé par l'équipe de France. Forcément, sa gestuelle et son activité sont souvent mises en avant. Mais il sait s'adapter. Il peut porter le ballon, être puissant et faire avancer son équipe. Avec son poids et sa vitesse, il est perforant au contact, il casse beaucoup de plaquages. Ce qui est intéressant, encore, ce sont ses changements de rythme. Sur les cellules d'avants, il peut avoir plusieurs rôles : passeur ou perforateur. Il est un danger permanent pour une défense. Cyril est aujourd'hui un cadre de l'équipe de France », confie-t-il, avant de poursuivre.

«Une machine de guerre»