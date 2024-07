Se connecter à un Wifi public pour regarder du sport : attention danger !

La rédaction

Avec toutes les épreuves sportives qui se profilent durant l’été, la tentation peut être grande de vous connecter à un Wifi public pour ne rien manquer depuis votre smartphone. Méfiez-vous, cette idée n’est pas aussi bonne qu’elle en a l’air !

Du sport tout l’été, mais comment le regarder ?

Les vacances d’été représentent, pour beaucoup de monde, le moment idéal pour décrocher un peu de la TV ou du smartphone… Mais pour les amateurs de sport, en particulier cette année, la saison estivale rime surtout avec beaucoup de compétitions différentes à regarder ! Problème : en vacances, et notamment à l’étranger, il peut s’avérer difficile de se connecter facilement à Internet.

Dans ce contexte, vous pourriez avoir envie de vous connecter au réseau Wifi public d’un restaurant, d’un aéroport, d’une gare ou encore d’un hôtel pour regarder vos épreuves sportives préférées. Cela peut sembler être une bonne idée, et pourtant, nous vous déconseillons de la suivre !

Quels risques prenez-vous en vous connectant à un Wifi public ?

Les réseaux Wifi publics sont conçus pour être accessibles facilement, et au plus grand nombre. Souvent, il suffit de cocher une case sur une page Web pour profiter d’Internet. Tout le monde peut y accéder… Et c’est un peu ça, le problème. Souvent non sécurisés, les Wifi publics sont parfois ciblés par des pirates informatiques qui utilisent les failles du réseau pour intercepter des informations. Par exemple, si vous vous connectez à une plateforme sportive sur laquelle vous disposez d’un abonnement, vos accès peuvent être piratés. C’est encore pire si vous utilisez cette connexion pour payer une transaction en ligne.

Dans le même ordre d’idée, vous pourriez aussi être la cible d’un logiciel malveillant, conçu pour s’installer sur votre smartphone ou votre ordinateur au moment où vous vous connectez au Wifi public. Dans ce genre de situation, même si vous coupez la connexion, votre appareil est contaminé sans que vous le sachiez. Les applications de ce genre peuvent notamment récolter vos données personnelles, et même espionner tout ce que vous écrivez.

Enfin, sans même parler de piratage, ne perdez pas de vue que vous ne savez jamais vraiment qui se trouve derrière un Wifi de ce genre. Cela peut être un établissement public ou privé, mais rien ne vous dit qu’il ne récolte pas certaines informations discrètement. De plus, certains réseaux Wifi malveillants existent aussi, et ils se cachent bien souvent derrière des noms attractifs destinés à attirer les touristes en quête d’une connexion gratuite. Raison de plus pour vous méfier !

Quelle solution pour se connecter partout et sans danger ?

L’utilisation d’un VPN est la solution idéale pour vous assurer une connexion fiable et sûre, où que vous soyez. Surfshark fait partie des VPN les plus sécurisés du marché : grâce à ses applications disponibles sur les smartphones iOS et Android, mais aussi sur les ordinateurs Windows et macOS, ce service vous permet de vous connecter à n’importe quel réseau Wifi public en faisant transiter vos données par un serveur sécurisé, situé à l’étranger. Cela permet d’anonymiser votre connexion, mais pas seulement.

En effet, Surfshark fait également fonctionner un antivirus en permanence durant votre connexion : celui-ci vérifie qu’aucun logiciel malveillant n’est installé sur votre appareil. Et cela ne ralentit jamais votre flux : vous pouvez continuer de regarder tranquillement vos programmes sportifs, sans vous soucier de rien ! Et en plus, Surfshark affiche plus de 80% de réduction en ce moment.

Enfin, choisir un VPN comme Surfshark a aussi un autre avantage quand vous voyagez à l’étranger. Parfois, certains abonnements à des services de streaming sportifs n’autorisent pas le visionnage depuis un autre pays que le vôtre. Il vous suffit alors de choisir un serveur Surfshark situé dans votre pays pour pouvoir profiter de votre plateforme favorite comme si vous étiez chez vous. C’est un autre atout non négligeable du VPN !

Surfshark, l’offre idéale pour suivre vos sports préférés partout !

Vous pensez peut-être que sécuriser votre connexion lorsque vous vous connectez à un Wifi public coûte cher. Mais si vous optez pour Surfshark, les tarifs débutent à seulement 2,19 euros par mois et si vous souscrivez pour une période de 24 mois, vous profitez de trois mois supplémentaires qui sont offerts. Non seulement cela vous permet de bénéficier du VPN de Surfshark, mais aussi de différentes fonctionnalités complémentaires, dont un bloqueur de publicité et de pop-ups et d’autres options pour protéger votre vie privée en fonction de l’abonnement choisi.

En outre, tous les abonnements à Surfshark permettent d’installer les différentes applications sur service sur un nombre illimité d’appareils. Cela signifie qu’avec une seule et unique souscription, vous pouvez protéger les smartphones, ordinateurs et même téléviseurs de tout votre foyer. Une raison supplémentaire de faire le nécessaire pour sécuriser votre connexion où que vous soyez avec ce VPN.