Mbappé, KO… Le show exceptionnel de Cédric Doumbé

Thibault Morlain

Si l’UFC est l’organisation de MMA la plus reconnue dans le monde, le PFL est également en train de se faire un nom. On retrouve notamment Francis Ngannou, mais aussi d’autres stars. Et ce samedi soir, les yeux étaient rivés vers le Zénith de Paris pour assister à la carte du PFL sur laquelle on pouvait notamment retrouver Cédric Doumbé. A 31 ans, l’ancien kick-boxeur faisait ses grands débuts dans cette organisation. Le Français n’a alors pas déçu, réservant un show exceptionnel à l’occasion de son combat face à Jordan Zebo.

Véritable showman sur les réseaux sociaux, Cédric Doumbé avait fait monter la sauce pendant de très longues semaines à propos de son premier combat au PFL face à Jordan Zebo. Une hype qui a intéressé du monde, intrigué à l’idée de voir ce que donnerait l’ancien kick-boxeur dans l’octogone. Le rendez-vous était alors pris pour le 31 septembre au Zénith de Paris. Si l’engouement était également présent pour la première d’un autre phénomène, Abdoul Abdouraguimov, au PFL, qui s’est d’ailleurs imposé, on attendait qu’un seul homme : Cédric Doumbé. Et les spectateurs présents sur place, ainsi que les téléspectateurs n’ont pas été déçus.

Du très beau monde au bord de la cage

Le Zénith de Paris était plein pour assister à ce match de Cédric Doumbé. Et pour l’occasion, de nombreuses stars avaient également fait le déplacement pour cette carte du PFL Paris. Ancien champion de boxe, David Chisora était là. On a également pu apercevoir certains artistes français avec Gims ou encore Koba La D. Les stars du football étaient également présentes. Le défenseur Chelsea, Wesley Fofana était là, tout comme le joueur du FC Barcelone, Jules Koundé. De même, une grosse délégation du PSG avait fait le déplacement pour voir Doumbé avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou Layvin Kurzawa.

Doumbé fait le show pour son entrée

Ces observateurs n’attendaient qu’une chose : le combat de Cédric Koumbé face à Jordan Zebo. Et le moins qu’on le puisse c’est que le Français n’a pas déçu pour son entrée dans la cage. Tout d’abord, le combattant de 31 ans a été suivi par toute la salle qui a repris sa gimmick : « Jordan, t’es mort ». Doumbé a ensuite fait son apparition avec un matelas dans les mains où on pouvait alors lire : « Bonne nuit Jordan ». Un show de Doumbé qui s’est poursuivi jusqu’à quelques seconde avant que la cloche ne retentisse. Il a alors fait taire une dernière fois la salle pour qu’elle crie avec lui : « Jordan t’es mort ».

Un combat express

Et ensuite venu le moment du combat. Celui-ci aura été bref et impressionnant à la fois. En effet, l’affrontement entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo n’aura tout simplement duré que… 9 secondes. Si Zebo a tenté de porter le premier coup avec un coup de pied à la tête, Doumbé l’a contré pour ensuite le mettre KO d’un seul coup de poing. De quoi choquer tous les spectateurs présents au Zénith. On a ainsi notamment pu voir ces images de Kylian Mbappé et des joueurs du PSG halluciner devant ce qu’ils venaient de voir.

Il a choqué Mbappé et les stars du PSG ! https://t.co/KPYoyx8Dfk pic.twitter.com/IXhivthDOx — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Doumbé en remet une couche après sa victoire