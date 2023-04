FBI, escroquerie... Usain Bolt se lâche sur son calvaire

Thibault Morlain

Pendant plusieurs années, Usain Bolt a martyrisé ses adversaires sur les pistes d'athlétisme. Sprinteur le plus rapide de l'histoire, le Jamaïcain est aujourd'hui à la retraite. Mais voilà que l'après est loin d'être rose pour Bolt qui a dernièrement été victime d'une incroyable escroquerie. Alors qu'il a perdu environ 12M€, il s'est confié sur son calvaire.

La banqueroute pour Usain Bolt ? Après les succès, la déchéance ? Pendant sa carrière de sprinteur, le Jamaïcain n'a cessé d'écrire l'histoire de son sport, lui qui détient encore et toujours les records du monde sur 100m et 200m. Si cela lui a bien évidemment permis d'amasser une fortune au fil des années, l'octuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques a dernièrement perdu gros. Usain Bolt s'est ainsi retrouvé au coeur d'une terrible escroquerie, au point même que le FBI soit sollicité par l'état jamaïcain. Il faut dire que les pertes sont colossales pour l'homme le plus rapide de l'histoire. Selon les différents échos, il aurait perdu... 12M€.

Usain Bolt au cœur d'un scandale d'Etat, le FBI débarque https://t.co/pLimj4Pz4E pic.twitter.com/usEnomlCwS — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« Tout a disparu »

Alors que cette escroquerie a dernièrement fait beaucoup parler, Usain Bolt est sorti du silence. Interrogé par L'Equipe sur ses pertes à hauteur de 12M€, le Jamaïcain a alors confié : « Ce qui s'est passé, c'est qu'on a investi dans une banque, un organisme financier. Un placement commencé en 2012. Et cet organisme nous informait régulièrement que tout allait bien, qu'il avait investi dans ceci et cela, que ça grossissait. Mais à la fin, je me suis fait voler mon argent. Boum, d'un coup, ils annoncent que tout a disparu. « Pardon ? Que voulez-vous dire par "tout a disparu" ? » « L'argent a disparu... » »

« Je ne suis pas ruiné ? Non »